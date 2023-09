Final Fantasy 16: PlayStation UK scherza sugli 'alright' di Clive, il doppiatore risponde

Final Fantasy 16 è un gioco corposo denso dei filmati e dialoghi, la maggior parte dei quali vedono Clive Rosefield - il protagonista - al centro della scena. Non è quindi strano che dopo un po' di ore si inizi a notare che Clive ripete certe parole molto spesso. Un esempio è "alright" (bene o va bene, in traduzione), che viene detta veramente spesso, come fatto notare da PlayStation UK che ha raccolto un buon numero di "alright" di Clive in video e ha scritto su X "Va tutto bene, Clive?" (are you alright Clive).

La parte divertente però è che Ben Starr - doppiatore inglese di Clive - ha colto l'occasione per rispondere a PlayStation UK, sempre in modo scherzoso, affermando: "Io ti vedo, PlayStation UK." per poi concludere chiaramente con un "alright".