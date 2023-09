Red Dead Redemption 2 classificato per Nintendo Switch

L'ente di classificazione dei videogiochi brasiliano ha classificato Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch. Il sito di riferimento è quello del governo federale, quindi decisamente attendibile e non prono agli scherzi.

Ora, i dettagli in merito sono scarsissimi, ma effettivamente desta stupore la possibilità che un titolo graficamente complesso come Red Dead Redemption 2 arrivi su Nintendo Switch. Vero è che alcuni studi di sviluppo sono riusciti a compiere dei veri e propri miracoli sulla console ibrida di Nintendo, come DOOM Eternal e The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, ma in questo caso parliamo di un'impresa davvero titanica.

L'ipotesi è che Rockstar Games possa rivolgersi al cloud gaming, anche se non ha mai battuto questa strada. Oltretutto, ultimamente non sono usciti moltissimi giochi cloud per Nintendo Switch, segno che gli esperimenti fatti negli anni passati non devono aver dato grossi risultati.