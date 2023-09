Starfield: un miliardo di guadagni e TES 6 entro la fine del 2024, erano le previsioni di Bethesda

Starfield si sta rivelando un successo e può vantare oltre 10 milioni di utenti accumulati nel corso delle prime due settimane. Ovviamente il numero di giocatori, soprattutto in epoca Game Pass, non ci permette di fare un facile calcolo di quanto potrebbe aver guadagnato Bethesda e soprattutto non possiamo prevedere quanto guadagnerà sul lungo termine. Ciò che possiamo fare è affidarci alle stime della compagnia stessa, che parlava di quasi un miliardo di dollari di guadagno.

Le previsioni di Bethesda

Questa cifra risale però al 2020 e proviene dai recenti leak di Microsoft. Non solo quindi si tratta di stime, ma credibilmente non prendono in considerazione una serie di fattori, come la presenza del gioco su Game Pass e la mancanza della versione PlayStation.

Più precisamente, Bethesda mirava a guadagnare 600 milioni di dollari nell'anno di pubblicazione (all'epoca era il 2021), poi 215 milioni il secondo anno, 50 milioni il terzo anno e 35 milioni il quarto anno. In totale parliamo quindi di 900 milioni di dollari. Ovviamente anche negli anni successivi ci sarebbero stati guadagni, quindi il miliardo di dollari era probabilmente l'obiettivo.