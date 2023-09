Starfield: le mie prime cento ore

Eroe in prestito

Starfield: avete presente quelle puntate di Star Trek dove visitano quei pianeti tropicali e tutti sono vestiti così?

Ammetto che il mio approccio è un po' particolare: adoro immergermi totalmente nell'ambientazione e, se il gioco fornisce gli strumenti giusti, mi piace recitare al 100% la parte. È per questa predilezione che nel 1996 mi innamorai perdutamente di Daggerfall, il secondo gioco Bethesda della serie The Elder Scrolls. Fino alla recensione della rivista The Games Machine (se non ricordo male un 7,5 per i troppi bug - perché certe cose non cambiano mai), non avevo mai sentito parlare di questa software house che, scoprii in seguito, si era fatta un nome in USA soprattutto grazie a dei rigorosi simulatori di dragster (i missili su ruote che vanno solo in rettilineo, altrimenti decollano, e frenano con i paracaduti). Ma da quel momento in poi, dannazione potete scommetterci, ne diventai un avido fan.

Daggerfall era enorme, in parte procedurale e ogni sua storia necessitava di grande dedizione. Non bastava rubare un caciocavallo per attirare l'attenzione della Dark Brotherhood, se venivi infettato da qualche tipo di licantropia potevi passare mesi di gameplay nel trovare una cura, per diventare mago dovevi dimostrare totale dedizione e certo poi non potevi permetterti di reinventarti guerriero. Mentre arrivare ai titoli di coda era una vera impresa riservata a pochissimi. In Daggerfall non c'era una singola regione, come poi è stato fatto con i giochi successivi, bensì tutta Tamriel. Un'esperienza così non è stata più realizzata, nemmeno dalla stessa Bethesda che però lo trasformò in un concentrato davvero speciale chiamato Morrowind. Alla base di questi giochi una filosofia di game design incentrata sulla volontà di riproporre, in versione videoludica, l'immensa libertà concessa dai giochi di ruolo carta e penna.

Era la visione di Bruce Nesmith, Julian Lefey e Ted Peterson intravista nel capostipite Arena e che in Daggerfall trovava la sua massima grandezza, mentre in Morrowind il suo picco in complessità. Quando Todd Howard divenne unico imperatore di Tamriel, le cose cambiarono sia in meglio che in peggio: a migliorare furono grafica, sonoro e facilità d'uso, ma il gameplay divenne sempre più guidato e sempre meno permissivo. Considerando il successo nel quale Howard ha trasformato una serie nata di nicchia, senza dimenticare il trionfo dell'operazione Fallout, c'è ben poco da recriminargli; però per molti appassionati della prima ora come me, che sanno quanto è andato perduto, da Oblivion in poi non è mai stato vero amore. Passione irresistibile sì, non lo neghiamo mica; amore irrefrenabile come un tempo mai.

E poi è arrivato Starfield, maledetto lui. Con alle spalle la perfezione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il rigore di Baldur's Gate III, il caos proposto solitamente dai giochi Bethesda mi ha trovato alquanto diffidente. Non hanno aiutato le prime debolissime ore di gioco, decisamente sottotono rispetto alle altre avventure di Bethesda, che sono solite aprire con lunghi e articolati dungeon che culminano con il primo, rivelatorio, contatto con l'aria aperta. Starfield è invece terribilmente sbrigativo, e tratta malissimo il suo mistero: ritrovarmi da minatore a membro di Constellation in men che non si dica e con una nave ai comandi non è stato affatto emozionante come speravo. Farmi strada attraverso tutte le quest che la città di New Atlantis mi gettava contro è stato invece terribilmente confusionario.