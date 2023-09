Cyberpunk 2077 torna primo nelle vendite gobali su Steam, seguito da Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 è tornato primo nella classifica delle vendite globali su Steam, seguito dall'espansione Phantom Liberty, che occupa la seconda posizione. Il bundle che comprende entrambi si trova invece in terza posizione dei giochi venduti a prezzo premium (quarta se consideriamo anche i free-to-play). Insomma, attualmente il gioco di CD Projekt Red occupa l'intero podio ideale della piattaforma di Valve.

Già un successo?

La classifica attuale

Considerando che Phantom Liberty uscirà domani 26 settembre 2023, si tratta sicuramente di un segno del rinnovato successo del gioco, che ricordiamo essere stato comprato da molti milioni di giocatori nonostante i problemi iniziali.

Da notare che attualmente Cyberpunk 2077 si trova anche in saldo, ossia viene venduto con uno sconto del 40% sul prezzo standard di 59,99€, tanto per accompagnare il lancio dell'espansione.

Nel frattempo vale la pena di aggiornare i dati relativi al picco dei giocatori, di cui avevamo già parlato, che nelle scorse ore ha raggiunto le 169.711 unità, come rilevato da SteamDB.

Insomma, nonostante le polemiche e i tre anni d'attesa, c'è ancora grande interesse intorno a Cyberpunk 2077. Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Phantom Liberty per saperne di più sull'espansione, in attesa della disponibilità di domani.