PS5 e EA Sports FC 24: il bundle è ora in sconto in Italia, risparmiate 120€

Eravamo già a conoscenza di questa promozione grazie al solito leaker billbil-kun , che aveva confermato che sarebbe stata disponibile in tutta Europa . La fonte aveva segnalato che il prezzo sarebbe stato 489€, ma a quanto pare in Italia il prezzo è leggermente più alto. Non è strano che di nazione in nazione vi siano piccole differenze di prezzo.

PlayStation Italia ha segnalato tramite il proprio account su X che è finalmente disponibile lo sconto di ben 120€ sul bundle di PS5 Standard con EA Sports FC 24 . La promozione durerà in Italia fino al 12 ottobre 2023 ed è disponibile tramite PlayStation Direct . Il prezzo finale è quindi di 499.99€ per la console più il gioco di Electronic Arts.

PS5 ed EA Sports FC 24, una grande accoppiata

EA Sports FC 24

Non è difficile comprendere la potenza di questo sconto. EA Sports FC 24 sarà come sempre un campione di vendite e in Italia così come in altre nazioni vi sono moltissimi appassionati che non vedono l'ora di giocare al prossimo "FIFA".

Proporre uno sconto di 120€ su un bundle di questo tipo convincerà molti a passare all'attuale generazione di console di Sony. Secondo le voci, questo è anche un modo per Sony di vendere le ultime unità di PS5 prima della distribuzione del tanto chiacchierato nuovo modello.