PlayStation Home era 10-15 anni avanti sui tempi, secondo Jim Ryan

Da un documento depositato in occasione del processo che vede Microsoft contrapposta alla Federal Trade Commission USA per l'acquisizione di Activision Blizzard, è emersa una considerazione di Jim Ryan di Sony sui metaversi e, in particolare, su PlayStation Home , che secondo lui era avanti sui tempi di 10-15 anni rispetto a quello che si è visto negli ultimi tempi.

Ryan ha menzionato PlayStation Home agli investitori della compagnia finanziaria Fidelity, parlando pubblicamente in un Q&A da cui è emersa anche una considerazione sul valore di Bungie. Durante la sessione, gli sono state chieste informazioni sulle strategie di Sony riguardo ai metaversi e sul ruolo che avrà PS VR2.

Ryan ha risposto affermando che PlayStation Home per PS3 fu uno dei primi esempi di metaverso, uno di quelli che probabilmente hanno precorso i tempi di 10-15 anni: "Abbiamo un paio di progetti in corso che per noi sono davvero splendidi, in termini di creare dei metaversi videoludici, che possibilmente vedranno la collaborazione di altre parti di Sony. Le risorse di Sony hanno grande potenziale nell'ambito dei metaversi."

In effetti PlayStation Home è fallito nel 2015, quasi un decennio prima del fallimento di altri metaversi come Horizon Worlds di Meta. Sul ruolo di PS VR2 Ryan non si è sbilanciato troppo, parlando che ne troverà uno lungo la strada, più probabilmente sul medio periodo. Purtroppo non ha chiarito di quale potrebbe essere questo ruolo.