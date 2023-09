Rick e Morty Stagione 7: il primo trailer permette di ascoltare le nuove voci

Adult Swim ha finalmente pubblicato il trailer della Stagione 7 di Rick e Morty, l'apprezzata serie comedy sci-fi. Non sono il video ci permette di avere un primo sguardo di quanto possiamo aspettarci dalla nuova stagione, ma ci permette di udire per la prima volta le nuove voci del duo protagonista.

Ricordiamo infatti che Justin Roiland, autore e doppiatore dei due personaggi, è stato estromesso dalla serie in seguito alle accuse di violenza domestica e sequestro di persona. L'uomo è poi stato assolto. Il cambio di voce dei due personaggi è quindi stato un grande punto di domanda per gli appassionati inglesi e per tutti coloro che preferiscono vedere Rick e Morty col doppiaggio originale.