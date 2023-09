Final Fantasy 7 Remake: il terzo gioco si ricollegherà con il film Advent Children

Tetsuya Nomura di Square Enix ha rivelato che il progetto Final Fantasy 7 Remake finirà per "collegarsi" con Final Fantasy 7 Advent Children. Per chi non lo sapesse, si tratta del film in computer grafica pubblicato nel 2005 che si svolge alcuni anni dopo gli eventi del gioco.

Parlando con The Guardian, Nomura-san ha confermato che i fan di Advent Children non saranno delusi, anche se comprensibilmente non ha approfondito ulteriormente la questione, visto che parliamo di una parte di trama che seguirà il terzo gioco della serie Remake.

"Se giocherete fino alla fine, il gioco si collegherà [ad Advent Children], quindi non dovrete preoccuparvi", ha detto Nomura, che pare abbia accompagnato le sue parole con un "sorriso complice".