PlayStation: Jim Ryan crede che l'acquisizione di Bungie valga più di quella di Activision Blizzard

La vita secondo Jim

Per Jim, Bungie può creare più valore di Activision Blizzard

Ryan ha fatto il suo commento parlando agli investitori della compagnia finanziaria Fidelity, in un Q&A tenuto nel 2022 e in parte censurato durante il processo. Comunque sia, una delle domande è andata dritta al punto toccando l'acquisizione multimiliardaria di Microsoft, con Ryan che ha risposto spiegando come Sony possa cavare di più da quella di Bungie.

Ryan: "Se pensiamo all'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision, paragonandola a quella da 3,6 miliardi di dollari di Bungie, noi crediamo che Bungie possa darci molto di più di un'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision. E questo prima di considerare il valore relativo di quella particolare transazione."

Purtroppo Ryan non spiega in che modo Bungie possa produrre più valore di Activision Blizzard. Quantomento, la parte del documento emersa non contiene spiegazioni in merito. Sarebbe stato decisamente interessante comprenderlo, viste le diverse dimensioni delle due compagnie, che dovrebbero essere sotto gli occhi di tutti. Che Marathon sia così promettente? A questo punto siamo curiosi di vederlo anche noi.