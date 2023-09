SaGa Emerald Beyond: un nuovo trailer per l'RPG di Square Enix dal TGS 2023

SaGa Emerald Beyond si mostra in un nuovo trailer pubblicato da Square Enix in occasione del Tokyo Game Show 2023 in partenza, dal quale ci attendiamo di vedere diversi altri materiali sulle produzioni nipponiche nonché su questo interessante RPG.

Nel caso non abbiate seguito la faccenda, SaGa Emerald Beyond è stato annunciato nel corso del recente Nintendo Direct di questo mese, ed è previsto arrivare nel 2024 su PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile, presentandosi come un classico RPG in stile giapponese.

Il nuovo trailer mostra qualcosa dei personaggi del cast, che sembrano essere molto interessanti.