The Dark Pictures: Man Of Medan è gratis per un periodo limitato, ecco come riscattarlo

Bandai Namco ha lanciato un'interessante iniziativa promozionale che consente di ottenere The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan gratuitamente, effettuando la richiesta all'interno di un periodo di tempo limitato: vediamo dunque come ottenere il gioco gratis in versione PC.

Tutto quello che c'è da fare per ottenere The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan gratuitamente in versione PC su Steam è effettuare la registrazione di un account Bandai Namco o effettuare il login al proprio account se già esistente a questo indirizzo, compilare il form e attendere l'arrivo del codice di attivazione del prodotto.

Non c'è praticamente altro da fare se non rispettare le tempistiche: l'offerta è valida dal 25 al 29 settembre 2023, ma sembra che la quantità di codici messi in palio da Bandai Namco sia limitata, dunque non c'è forse la certezza di ottenere il gioco gratuito.

In ogni caso, vale la pena provare: trovate tutte le indicazioni a questo indirizzo sul sito Bandai Namco, con i termini e condizioni di servizio che riguardano comunque anche l'Italia, dunque l'offerta è attualmente disponibile anche dalle nostre parti.