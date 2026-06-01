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ARC Raiders pare stia testando nuove modalità in Cina, che sembrano molto interessanti

ARC Raiders potrebbe avere presto un paio di nuove condizioni della mappa che si presentano decisamente interessanti e sono attualmente in fase di test nella versione cinese.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/06/2026
Una scena di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
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Sembra che Embark Studios abbia avviato una fase di test per ARC Raiders, relativa a una nuova condizione chiamata "Rebellion" che introduce una modalità molto interessante, al momento in fase di studio sui server cinesi.

Sul mercato cinese è presente una versione specifica e separata di ARC Racers, dunque non è detto che gli aggiornamenti introdotti in questa arrivino poi anche nel resto del mondo, ma la nuova modalità sembra molto interessante e potrebbe avere un ottimo potenziale per l'intera community del gioco.

In base a quanto rilevato da alcuni utenti, la novità è rappresentata dalla condizione "Rebellion Incident" che viene introdotta per le mappe e consente di affrontare una modalità PvE con elementi PvP specifici.

Due nuove condizioni interessanti

La nuova condizione, attualmente in fase di beta a numero chiuso, dovrebbe presentare una situazione facilitata per quantità di risorse riscontrabili nel gioco e con i giocatori che non possono colpirsi a vicenda, a meno che non scatti una particolare condizione.

Se alcuni giocatori decidono però di innescare una ribellione e costituire una sorta di fazione a parte, allora può scattare la battaglia tra i giocatori.

ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite

L'altra condizione che è in fase di test si chiama "Dual King", o qualcosa del genere: in sostanza, presenta un evento speciale durante il quale sono presenti contemporaneamente due boss sulla mappa, la Regina e la Matriarca, ponendo dunque una sfida di notevole intensità.

Non è chiaro se queste novità siano previste anche al di fuori della versione cinese, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni. Nei giorni scorsi abbiamo visto l'update 1.30 cambiare totalmente l'Expedition Vault, dopo la patch 1.29 che ha portato nuovi contenuti.

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