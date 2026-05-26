ARC Raiders si aggiorna con l'update 1.30 e cambia totalmente l'Expedition Vault

In pratica, tutti i livelli del Vault ora hanno lo stesso prezzo di 200.000 Crediti , in una scelta che Embark ha presentato come necessaria per "incoraggiare maggiormente il commercio", a quanto pare.

In sostanza, si tratta di un enorme abbattimento dei costi richiesti ai giocatori per poter conservare oggetti all'interno del Vault in vista della Spedizione, con una decisione che è derivata anche dai feedback degli utenti e dall'osservazione dell'utilizzo effettivo di questa opzione.

Embark Studios ha aggiornato ancora una volta ARC Raiders , in questo caso concentrandosi su modifiche applicate allo store interno e all'economia del gioco attraverso l' update 1.30 , che in particolare cambia completamente la gestione dell'Expedition Vault .

Un notevole risparmio

Il cambiamento è notevole: in precedenza, per poter accedere ai livelli successivi dell'Expedition Vault, era necessario sborsare cifre che incrementavano di 200.000 Crediti in maniera progressiva, arrivando a 1 milione di crediti per il livello cinque.

Ora, tutti i livelli costano 200.000 crediti, cosa che può portare a risparmiare enormi quantità di denaro in-game nel caso si voglia accedere a tutti i diversi slot della funzionalità.

L'Expedition Vault, per la cronaca, è un'opzione che consente ai giocatori di conservare in maniera sicura degli oggetti del proprio stash che si vogliono salvare dal reset derivante dalla Spedizione.

Ovviamente non mancano le critiche anche a questa novità, con alcuni utenti che avrebbero preferito mantenere il sistema a livelli progressivi ma con step meno cari da uno all'altro, ma il risultato di questa scelta si vedrà solo prossimamente.

Nel frattempo, viene da pensare che una decisione così drastica sia stata presa anche perché ben pochi giocatori avevano intenzione di spendere cifre folli per ottenere tutti gli slot del Vault.

Nei giorni scorsi abbiamo visto la patch 1.29 di ARC Raiders, che invece ha portato con sé nuovi contenuti, miglioramenti e cambiamenti vari, ma soprattutto a fine aprile è arrivato il grosso aggiornamento Riven Tides, che ha introdotto una nuova mappa nel gioco.