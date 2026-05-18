Nexon chiude il primo trimestre con risultati record: Arc Raiders traina la crescita

Il contributo più rilevante alla crescita è venuto da Arc Raiders , il titolo di Embark Studios, che nel trimestre ha venduto altri 4,6 milioni di copie, portando il totale a 16 milioni. Nexon ha anche sottolineato che oltre la metà dei giocatori attivi ha superato le 100 ore di gioco, per un totale complessivo di 1,5 miliardi di ore. Anche The Finals , altro titolo Embark, ha registrato un incremento dei ricavi del 47% rispetto a un anno fa.

Nexon ha comunicato i risultati del suo primo trimestre fiscale , con ricavi in crescita del 34% su base annua a circa 960 milioni di dollari e un utile netto più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche grazie a un provento straordinario da cambi valutari di oltre 91 milioni di dollari. Il reddito operativo ha segnato un più 40%, attestandosi intorno ai 367 milioni.

Altre fonti di ricavi

I ricavi definiti "orizzontali", quelli legati ai titoli al di fuori dei tre franchise principali, sono quasi triplicati, raggiungendo i 374 milioni di dollari. I tre franchise storici dell'azienda, MapleStory, Dungeon & Fighter e FC, hanno generato complessivamente circa 586 milioni di dollari, con MapleStory in crescita del 42% grazie soprattutto alle versioni Idle RPG e Worlds. A pesare negativamente è stato invece Dungeon & Fighter Mobile, in calo, che ha parzialmente compensato i progressi degli altri due marchi.

Da segnalare una voce anomala nei conti: una riduzione di circa 42 milioni di dollari nei ricavi di MapleStory: Idle RPG, conseguenza dei rimborsi erogati agli utenti dopo che un errore nel codice aveva alterato le probabilità di alcuni oggetti a pagamento. L'impatto sul reddito operativo è stato di circa 22 milioni.

Sul fronte dello sviluppo, nel trimestre sono stati cancellati tre progetti, mentre delle risorse aggiuntive sono state dirottate su Nakwon: Last Paradise e Woochi the Wayfarer. La società ha spiegato che i team sono stati riallocati su titoli "in grado di conquistare e mantenere un pubblico globale". Restano in sviluppo 15 giochi, cinque dei quali attesi entro la fine dell'anno. Embark, nel frattempo, ha due nuovi progetti all'inizio dello sviluppo.

Le previsioni per il secondo trimestre indicano però un rallentamento: i ricavi attesi sono compresi tra 675 e 755 milioni di dollari, in calo di circa il 10%, mentre il reddito operativo potrebbe scendere fino al 57%. Il confronto con il secondo trimestre del 2024, favorito dal lancio di Dungeon & Fighter Mobile e di Mabinogi Mobile, renderà i prossimi mesi più impegnativi. La crescita di MapleStory e Arc Raiders dovrebbe compensare solo in parte questo effetto.