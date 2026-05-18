Goddess of Victory: Nikke supera il miliardo di dollari di ricavi, il Giappone è il mercato trainante

Goddess of Victory: Nikke di Shift Up, lo stesso studio di Stellar Blade , ha superato 1,3 miliardi di dollari di ricavi complessivi a livello mondiale , secondo dati elaborati da Sensor Tower e diffusi il 15 maggio. Il risultato arriva sull'onda del successo dei festeggiamenti per il 3,5° anniversario del gioco, che hanno coinciso con un'impennata significativa delle entrate giornaliere.

Giappone trainante

La distribuzione geografica dei ricavi vede il Giappone in testa con il 48,3% del totale, seguito dalla Corea del Sud al 19% e dagli Stati Uniti al 17,3%. Il primato giapponese è confermato anche dalle classifiche degli store: il gioco ha occupato il primo posto sia su Google Play che sull'App Store in Giappone per cinque giorni consecutivi tra il 30 aprile e il 4 maggio, e in Corea del Sud per sette giorni complessivi tra il 23 e il 30 aprile; la permanenza più lunga in vetta da quando il titolo è stato lanciato nel 2022. I download cumulativi hanno superato i 20 milioni in tutto il mondo.

A contribuire ai risultati, oltre ai contenuti in-game, sono state le campagne pubblicitarie lanciate nei mercati più importanti. In Giappone sono comparsi manifesti nel trafficato incrocio di Shibuya, uno degli spazi pubblicitari più visibili del paese; in Corea del Sud un video promozionale è stato trasmesso sulla Seoul Tower di Namsan; negli Stati Uniti è andato in onda un video celebrativo a Times Square. Il traffico al sito ufficiale del gioco ha raggiunto i livelli più alti dell'anno.

Sul piano dei contenuti, l'avvio dell'evento anniversario il 23 aprile, accompagnato dall'introduzione del personaggio Anis: Star, ha generato un incremento del 140% nei ricavi giornalieri rispetto al periodo precedente. La settimana successiva, con l'arrivo di un altro personaggio di rilievo, Neon: Vision Eye, le entrate giornaliere hanno raggiunto circa il doppio di quelle registrate all'apertura dell'evento. Nikke si colloca attualmente al 18° posto nella classifica dei ricavi cumulativi tra tutti i giochi gacha in stile anime.