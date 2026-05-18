Il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ da 128 GB è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Se hai bisogno di un nuovo tablet, il Samsung Galaxy Tab A11+ da 128 GB è attualmente su AliExpress a 172,06 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Prestazioni ottimizzate

Questo tablet è dotato di CPU e GPU potenziate per garantire prestazioni sempre ottimali, dal lavoro al gaming, mentre il design è sottile e pulito, La batteria ha una capacità di 7.040mAh, quindi potrai utilizzare il dispositivo senza preoccuparti troppo dell'autonomia. Troviamo inoltre le funzionalità di Gemini, un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una fotocamera frontale da 5MP.

Tablet Galaxy

Il comparto audio è arricchito da doppi altoparlanti con tecnologia Dolby, per offrirti un'esperienza audio ricca e multidimensionale, dalle playlist ai film più recenti. Nel complesso, si tratta di un dispositivo versatile, ideale per l'intrattenimento e per la navigazione web, nonché per il multitasking in generale.