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Il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ da 128 GB è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ con batteria da 7.040mAh e finiture premium. Con questi codici potrai risparmiare ulteriormente e spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/05/2026
Galaxy Tab

Se hai bisogno di un nuovo tablet, il Samsung Galaxy Tab A11+ da 128 GB è attualmente su AliExpress a 172,06 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Prestazioni ottimizzate

Questo tablet è dotato di CPU e GPU potenziate per garantire prestazioni sempre ottimali, dal lavoro al gaming, mentre il design è sottile e pulito, La batteria ha una capacità di 7.040mAh, quindi potrai utilizzare il dispositivo senza preoccuparti troppo dell'autonomia. Troviamo inoltre le funzionalità di Gemini, un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una fotocamera frontale da 5MP.

Tablet Galaxy
Tablet Galaxy

Il comparto audio è arricchito da doppi altoparlanti con tecnologia Dolby, per offrirti un'esperienza audio ricca e multidimensionale, dalle playlist ai film più recenti. Nel complesso, si tratta di un dispositivo versatile, ideale per l'intrattenimento e per la navigazione web, nonché per il multitasking in generale.

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