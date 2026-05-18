Le cuffie Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono in sconto su AliExpress: ecco tutti i coupon

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, i modelli Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono attualmente in sconto su AliExpress. Partiamo dalle WH-1000XM5, disponibili a 227,51 €; assicurati di utilizzare i codici SSIT20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.
Le cuffie WH-1000XM6, invece, costano 356,94 €; con i codici SSIT30 o ITSS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarle cliccando su questo link. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Cuffie Sony in offerta
Queste cuffie sono particolarmente apprezzate dagli utenti e offrono conversazioni cristalline, cancellazione del rumore e fino a 30 ore di autonomia. I materiali premium garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe, mentre l'archetto regolabile garantisce una vestibilità personalizzata. Nel complesso, si tratta di prodotti di alta qualità, affidabili e duraturi per offrirti comfort e prestazioni elevate.
Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.
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