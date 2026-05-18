Registra i tuoi momenti preferiti con DJI Osmo Pocket 3 in sconto su AliExpress

Se cerchi una videocamera compatta, magari perfetta per le vacanze estive, DJI Osmo Pocket 3 è su AliExpress a 403,23 €. Con i codici SSIT45 o ITSS45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Un prodotto versatile e compatto
Si tratta di un accessorio indispensabile per i creatori di contenuti. La videocamera è di qualità professionale e il suo formato tascabile ti permetterà di portarla con te ovunque tu voglia e senza alcuna difficoltà. Il prodotto è dotato di touchscreen OLED rotante da 2 pollici, per passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale in base alle tue preferenze ed esigenze.
Inoltre, il sistema ActiveTrack 6.0 segue il soggetto automaticamente, grazie a modalità come Face Auto-Detect e Dynamic Framing. La registrazione stereo omnidirezionale, invece, garantisce suoni chiari e convincenti. Potrai anche collegare due trasmettitori esterni per una qualità ancora superiore.
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