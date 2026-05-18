Il dispositivo da gioco ANBERNIC RG 477M con Android 14 è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Se sei un appassionato di console portatili retrò e hai familiarità con il mondo dell'emulazione, il dispositivo ANBERNIC RG 477M è su AliExpress a 283,54 €. Con i codici SSIT30 o ITSS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite link.
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Un'esperienza personalizzata
Questa console si basa su Android 14, ma tieni a mente che nessun gioco è precaricato. Il dispositivo ha un display touch screen LTPS da 4,7 pollici ed è offerto nella variante da 12+256 GB. La batteria ha una capacità di 5.300 mAh, quindi garantisce una buona autonomia e ti permetterà di giocare senza interruzioni.
I controlli sono di alta qualità, mentre il chip MediaTek è molto convincente (potrebbe presentare alcuni problemi con emulatori più esigenti, però). Si tratta quindi di un prodotto molto apprezzato dagli utenti che hanno già esperienza con questa tipologia di console.
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