Nintendo rivela le dimensioni di Yoshi, Tales of Arise e altri giochi per Switch 1 e 2

Nintendo ha rivelato le dimensioni di diversi giochi in arrivo su Switch e Switch 2, a partire da Yoshi and the Mysterious Book: l'interessante avventura dedicata al buffo personaggio occupa 20,6 GB di memoria.
Decisamente più esose sono le richieste di Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, la remaster per Nintendo Switch 2 che include sia il gioco base che l'espansione e proprio per questo pesa ben 55,8 GB.
Decisamente meno ingombranti risultano essere gli altri titoli dell'elenco, ad esempio lo sparatutto R-Type Dimensions 3, che segna il ritorno di una serie assolutamentre classica, si accontenta di 2,7 GB.
Infine ci sono il coloratissimo platform Bubsy 4D, che non si spinge oltre i 2,6 GB, mentre FZ: Formation Z pesa 6,8 GB e Coffee Talk Tokyo solo 489 MB.
I giochi per Nintendo Switch
Nintendo punta ancora sul primo Switch, la fase cross-gen sarà lunga e lo conferma la lista dei titoli in arrivo su eShop, che tuttavia include numerose produzioni budget di scarsa rilevanza.
Di fianco ai già citati R-Type Dimensions 3 (2,7 GB anche su Nintendo Switch) e Bubsy 4D (2,9 GB), troviamo il nuovo RPG di Ikinagames, Starbites, che occupa 9,1 GB, insieme a Heroine Anthem Zero 2: Scalescars Oath (5,6 GB) di WindThunder Studio.
Nel mucchio si vedono inoltre il deck builder Rune Dice (3,9 GB), il tie-in Rugrats: Retro Rewind Collection (3,1 GB), l'action platform Atomic Owl (1,9 GB) e Farming Simulator 26: Nintendo Switch Edition, che occupa 1,6 GB.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.