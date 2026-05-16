Nintendo punta ancora sulla prima Switch: la fase cross-gen sarà lunga

In una recente sessione di Domande e Risposte, Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, ha parlato di un periodo di cross-gen prolungato per il passaggio da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2.

Il caso di Tomodachi Life: Una vita da sogno

Nel documento viene inoltre citato il caso di Tomodachi Life: Una vita da sogno, con circa il 40% dei giocatori che possiede Nintendo Switch 2. Il dato viene interpretato come un primo indicatore della coesistenza tra le due piattaforme.

Tomodachi Life è più giocato su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2

Nintendo sembra quindi cosciente di non poter spostare l'utenza di colpo, ma di aver bisogno di gestire la transizione in modo più sfumato di quanto è avvenuto con le generazioni di console del passato. La società parla infatti della volontà di "incoraggiare le persone a passare a Nintendo Switch 2 con i suoi tempi" e di "aumentare la base installata di Nintendo Switch 2 nel medio-lungo termine".

Nel commento pubblicato online viene anche avanzata un'ipotesi legata alle recenti mosse societarie dell'azienda. Secondo Nintendo Patents Watch, l'acquisizione di Shiver Entertainment e l'investimento in Forever Entertainment potrebbero essere parte del piano per prolungare ulteriormente il supporto alla prima Switch.

Al momento, Nintendo non ha fornito dettagli specifici sulla durata effettiva di questa fase cross-gen, ma ormai è chiaro che non ci sia alcuna fretta, visto anche l'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 che rallenterà ulteriormente il passaggio generazionale.