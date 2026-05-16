inZOI su PS5 rinviato al 2027: gli sviluppatori puntano a un’esperienza più rifinita

In un messaggio pubblicato questa settimana, il team racconta di aver riflettuto a lungo sul modo migliore di affrontare lo sviluppo su console. La versione PC, infatti, è stata lanciata in Accesso Anticipato proprio per raccogliere feedback continui dalla community e migliorare progressivamente il progetto durante la lavorazione. Secondo gli autori, questo approccio si è rivelato fondamentale per costruire le basi del gioco.

Gli sviluppatori di inZOI hanno annunciato che la versione PlayStation 5 del gioco è prevista per la prima metà del 2027 , chiarendo anche le ragioni che hanno portato al cambiamento dei programmi iniziali.

Aspettative differenti

In un primo momento, l'idea era di seguire una strada simile anche su console. Tuttavia, studiando più attentamente il pubblico PlayStation e il contesto delle piattaforme console, il team ha capito che le aspettative sono differenti rispetto a quelle degli utenti PC. "I giocatori console sono generalmente abituati a ricevere un'esperienza più completa e rifinita fin dall'inizio, senza grandi problemi lungo il percorso", spiegano gli sviluppatori.

Da qui la decisione di cambiare strategia e dedicare più tempo all'ottimizzazione della versione PS5. L'obiettivo non è soltanto adattare il gioco all'hardware console, ma ripensare diversi aspetti dell'esperienza per renderla più naturale con il controller DualSense e con l'utilizzo su schermi televisivi.

Il team sottolinea di non voler "ricreare semplicemente la versione PC su console uno a uno". Oltre alle prestazioni delle grandi città popolate dagli Zoi, gli sviluppatori stanno lavorando anche su interfaccia, transizioni, controlli e leggibilità dell'esperienza da salotto.

Tra le priorità indicate c'è anche la volontà di offrire un prodotto percepito come completo già nella sua versione base. "Vogliamo che i giocatori sentano di avere un'esperienza soddisfacente anche solo con il gioco base di inZOI", si legge nel messaggio.

Proprio per questo tipo di sviluppo, lo studio ritiene difficile organizzare beta pubbliche su larga scala per la community console, pur riconoscendo che la scelta potrebbe deludere alcuni utenti. Nonostante ciò, gli autori vogliono continuare a coinvolgere i giocatori attraverso altri strumenti. Nei prossimi mesi dovrebbero essere pubblicati alcuni video di gameplay dedicati alla versione console, pensati per mostrare come inZOI stia venendo adattato ai controlli via pad e agli schermi più grandi. Dopo la pubblicazione, il team inviterà la community a condividere impressioni e suggerimenti tramite Discord o altre piattaforme.

Nel messaggio finale, gli sviluppatori ringraziano i giocatori per la pazienza e ribadiscono l'intenzione di realizzare "un'esperienza significativa, rifinita e davvero piacevole dal punto di vista di un giocatore console". Chissà quando uscirà su console, quanto sarà diverso inZOI da quello del nostro provato.