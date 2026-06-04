PS5 si aggiorna un paio di giorni dopo lo State of Play, ecco le modifiche

È una settimana importante per Sony, che ha mandato in onda il proprio State of Play per mostrare al mondo cosa ha da offrire ai giocatori nel corso del 2026 e oltre. Ora, inoltre, la compagnia giapponese ha anche pubblicato un nuovo aggiornamento di PlayStation 5.

Si tratta dell'update 26.04-13.40.00.02 e come spesso accade non introduce particolari novità.