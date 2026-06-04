PS5 si aggiorna un paio di giorni dopo lo State of Play, ecco le modifiche

È una settimana importante per Sony, che ha mandato in onda il proprio State of Play per mostrare al mondo cosa ha da offrire ai giocatori nel corso del 2026 e oltre. Ora, inoltre, la compagnia giapponese ha anche pubblicato un nuovo aggiornamento di PlayStation 5.
Si tratta dell'update 26.04-13.40.00.02 e come spesso accade non introduce particolari novità.
Le modifiche dell'aggiornamento di PS5
Il peso dell'aggiornamento è di circa 1,2 GB per PS5 e PS5 Pro. Si tratta di un update corposo, ma tutto quello che potete aspettarvi sono le modifiche più comuni e note, che la maggior parte dei giocatori sa oramai recitare a memoria.
L'aggiornamento ha:
- migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema
- aggiunto più emoji che possono essere usate per le reazioni ai messaggi
- migliorato i messaggi e la fruibilità su alcuni schermi
Come sempre, potrebbero esserci piccoli aggiustamenti dietro le quinte non esplicitati ufficialmente, ma per il momento questo è tutto ciò che è noto riguardo all'aggiornamento. Speriamo che nel corso dell'anno arrivi un nuovo aggiornamento maggiore che introduca qualche interessante novità all'interfaccia di PS5.
Parlando invece dello State of Play di giugno 2026: ecco tutti i giochi e le novità dal mondo PlayStation.
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