System Shock 2: 25th Anniversary Remaster arriva su Nintendo Switch 2, disponibile l'upgrade gratuito

Nightdive Studios ha annunciato che la versione per Nintendo Switch 2 di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è ora disponibile sul Nintendo eShop al prezzo di 27,99 euro (16,79 € in offerta lancio, con uno sconto del -40%). La software house ha precisato che per gli utenti già in possesso dell'edizione per Nintendo Switch, il passaggio alla nuova versione avviene tramite un aggiornamento completamente gratuito .

La versione Nintendo Switch 2 va a completare le piattaforme sulle quali era stato previsto il gioco, lanciato originariamente il 26 giugno 2025 su PC (Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store) e approdato successivamente il 10 luglio 2025 sulle console PlayStation, Xbox e sulla prima Switch.

Rispetto alla sua controparte per la passata generazione, l'edizione per Switch 2 offre alcune migliorie tecniche e contenutistiche. Tra queste, Nightdive Studios segnala l'implementazione di modelli poligonali a risoluzione più elevata, l'aggiunta di materiali bonus e, soprattutto, l'introduzione delle funzionalità cross-play per il comparto multigiocatore.

Il gioco si propone come una riedizione modernizzata dello storico immersive sim fantascientifico. La trama proietta l'utente nell'anno 2114, a bordo dell'astronave Von Braun. Al risveglio dal sonno criogenico, il protagonista si ritrova privo di memoria in un ambiente ostile, popolato da mutanti e robot letali, con l'obiettivo di esplorare i ponti della nave e fermare SHODAN, un'intelligenza artificiale ribelle determinata a spazzare via l'umanità.