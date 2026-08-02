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Svelati i requisiti PC di Beast of Reincarnation a pochi giorni dal lancio

Game Freak ha svelato i requisiti di sistema per PC minimi e consigliati a pochi giorni dal debutto su Steam e console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/08/2026
Emma e Koo da Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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L'uscita di Beast of Reincarnation è ormai vicina e gli sviluppatori di Game Freak hanno aggiornato la pagina Steam del titolo, includendo i requisiti di sistema minimi e consigliati.

A giudicare dalle specifiche, il gioco sembra accessibile: per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli medi e DLSS/FSR 3 attivo viene consigliata una configurazione con una RTX 3060 da 12 GB o una Radeon RX 6700 XT, affiancate da un Intel i7-12700K o un Ryzen 7 5800X e 16 GB di RAM.

L'uscita è fissata la prossima settimana

Requisiti minimi - 1080p a 40 fps, dettagli bassi con DLSS o FSR1 (Performance)

  • Sistema operativo: Windows 10/11
  • Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Archiviazione: 45 GB su SSD
Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato

Requisiti consigliati - 1080p a 60 fps, dettagli medi con DLSS o FSR 3 (Performance)

  • Sistema operativo: Windows 11
  • Processore: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Archiviazione: 45 GB su SSD

Beast of Reincarnation sarà disponibile da martedì 4 agosto anche su PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo è già circolata online la prima recensione del gioco, che ha ottenuto un giudizio molto positivo.

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