Svelati i requisiti PC di Beast of Reincarnation a pochi giorni dal lancio

L'uscita di Beast of Reincarnation è ormai vicina e gli sviluppatori di Game Freak hanno aggiornato la pagina Steam del titolo, includendo i requisiti di sistema minimi e consigliati.

A giudicare dalle specifiche, il gioco sembra accessibile: per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli medi e DLSS/FSR 3 attivo viene consigliata una configurazione con una RTX 3060 da 12 GB o una Radeon RX 6700 XT, affiancate da un Intel i7-12700K o un Ryzen 7 5800X e 16 GB di RAM.