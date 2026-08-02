Svelati i requisiti PC di Beast of Reincarnation a pochi giorni dal lancio

L'uscita di Beast of Reincarnation è ormai vicina e gli sviluppatori di Game Freak hanno aggiornato la pagina Steam del titolo, includendo i requisiti di sistema minimi e consigliati.
A giudicare dalle specifiche, il gioco sembra accessibile: per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli medi e DLSS/FSR 3 attivo viene consigliata una configurazione con una RTX 3060 da 12 GB o una Radeon RX 6700 XT, affiancate da un Intel i7-12700K o un Ryzen 7 5800X e 16 GB di RAM.
L'uscita è fissata la prossima settimana
Requisiti minimi - 1080p a 40 fps, dettagli bassi con DLSS o FSR1 (Performance)
- Sistema operativo: Windows 10/11
- Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: Versione 12
- Archiviazione: 45 GB su SSD
Requisiti consigliati - 1080p a 60 fps, dettagli medi con DLSS o FSR 3 (Performance)
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
- DirectX: Versione 12
- Archiviazione: 45 GB su SSD
Beast of Reincarnation sarà disponibile da martedì 4 agosto anche su PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo è già circolata online la prima recensione del gioco, che ha ottenuto un giudizio molto positivo.