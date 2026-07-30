Il primo voto di Beast of Reincarnation è arrivato da Famitsu, ed è ottimo

Beast of Reincarnation, l'action GDR realizzato da Game Freak (gli autori della serie Pokémon), ha ricevuto il suo primo voto dalla stampa internazionale ed è decisamente positivo: 35 su 40, assegnato da Famitsu.
Per chi non lo sapesse, la rivista giapponese utilizza un sistema di valutazione particolare, basato sulla somma dei voti di quattro recensori, ognuno dei quali può assegnare un punteggio da 1 a 10. Come segnalato da Genki, nel caso di Beast of Reincarnation la somma è data da tre 9 e un 8, segno che il gioco nel complesso ha colpito in modo molto favorevole la redazione.
In attesa delle altre recensioni
Purtroppo, oltre al voto non è stato condiviso il testo della recensione, quindi non è possibile capire quali aspetti dell'action GDR siano stati valutati in positivo o negativo. Per avere un quadro più chiaro sarà necessario attendere le prossime recensioni (inclusa la nostra), con un'attesa che non dovrebbe essere lunga: il debutto di Beast of Reincarnation è fissato al 4 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC. Sarà incluso anche nel catalogo del Game Pass al lancio.
Per chi non lo conoscesse, si tratta di un titolo che si discosta nettamente dai giochi della serie Pokémon a cui Game Freak deve la propria fama. Ambientato in un Giappone post‑apocalittico, devastato dalla corruzione e popolato da bestie mostruose, il gioco ci mette nei panni di Emma, un'emarginata marchiata come Piagata e ultima speranza per l'umanità, accompagnata dal suo fedele cane Koo.
Il viaggio dei due li porterà a confrontarsi con la misteriosa Bestia della Reincarnazione, fonte di ogni contaminazione, attraversando foreste mutate, rovine inghiottite dalla vegetazione e territori in continua trasformazione. Il sistema di combattimento fonde azione tecnica e comandi tattici: Emma combatte con la spada in tempo reale, mentre Koo interviene con abilità speciali attivabili tramite un sistema ispirato ai giochi a turni. Il risultato è un action RPG cupo e molto distante da tutto ciò che lo studio giapponese ha realizzato finora.