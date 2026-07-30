Meta da i meriti all'IA se è aumentato il tempo trascorso degli utenti all'interno dell'app di Instagram

Meta ha dichiarato che gli ultimi progressi nell'intelligenza artificiale stanno contribuendo ad aumentare in modo significativo il tempo che gli utenti trascorrono su Instagram. Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, il CEO Mark Zuckerberg ha spiegato che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il tempo di permanenza sulla piattaforma è cresciuto a doppia cifra a livello globale.
Secondo il dirigente, questo risultato è dovuto soprattutto ai miglioramenti apportati agli algoritmi che gestiscono il feed principale e i suggerimenti dei Reels. Le nuove tecnologie consentono infatti di proporre contenuti sempre più pertinenti e personalizzati, mostrando anche pubblicazioni più recenti e offrendo agli utenti un controllo più diretto su ciò che viene visualizzato.
Meta e l'impatto dell'IA per l'algoritmo del feed di Instagram
Meta ha rinnovato il sistema che alimenta i Reels, introducendo un'architettura capace di sfruttare una cronologia più approfondita delle attività degli utenti. L'azienda afferma che questa soluzione permette di migliorare la precisione delle previsioni sui contenuti di maggiore interesse e di velocizzare l'elaborazione delle raccomandazioni.
Zuckerberg ha spiegato che queste ottimizzazioni hanno determinato un incremento di 15 punti base nelle sessioni su Instagram, con una crescita particolarmente evidente delle ricondivisioni dei contenuti e del tempo trascorso sulla piattaforma, due indicatori che Meta considera rappresentativi di un migliore abbinamento tra contenuti e preferenze degli utenti.
Meta vuole un livello sempre più alto di personalizzazione dell'esperienza utente su Instagram
Per ottenere questo livello di personalizzazione, l'azienda utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che analizzano automaticamente ogni Reel e ogni post pubblico pubblicato su Instagram, identificandone argomenti e tono. Secondo Meta, questo sistema rappresenta una componente fondamentale dell'evoluzione delle raccomandazioni personalizzate e potrebbe essere esteso anche ad altre sezioni di Facebook.
Le dichiarazioni arrivano poche settimane dopo il lancio di Muse Image, una funzione basata sull'intelligenza artificiale che permetteva di generare immagini utilizzando fotografie provenienti da account pubblici di utenti maggiorenni. Voi che cosa ne pensate di questa notizia? Ritenete davvero così impattante il lavoro svolto dell'IA in questo senso?