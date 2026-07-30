Meta da i meriti all'IA se è aumentato il tempo trascorso degli utenti all'interno dell'app di Instagram

Meta ha dichiarato che gli ultimi progressi nell'intelligenza artificiale stanno contribuendo ad aumentare in modo significativo il tempo che gli utenti trascorrono su Instagram. Durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, il CEO Mark Zuckerberg ha spiegato che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il tempo di permanenza sulla piattaforma è cresciuto a doppia cifra a livello globale.

Secondo il dirigente, questo risultato è dovuto soprattutto ai miglioramenti apportati agli algoritmi che gestiscono il feed principale e i suggerimenti dei Reels. Le nuove tecnologie consentono infatti di proporre contenuti sempre più pertinenti e personalizzati, mostrando anche pubblicazioni più recenti e offrendo agli utenti un controllo più diretto su ciò che viene visualizzato.