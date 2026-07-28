Considerando un budget stimato in 170 milioni di dollari , la speranza di Warner Bros. è che ovviamente il film goda di un netto rilancio in formato digitale e possa recuperare i costi.

Supergirl, la recensione del film DC con Milly Alcock e Jason Momoa

Reduce da una distribuzione cinematografica che purtroppo non ha dato i risultati sperati, incassando poco più di 124 milioni di dollari a livello internazionale , la seconda produzione live action dedicata al nuovo DC Universe di James Gunn è stata decisamente sfortunata.

Supergirl è disponibile da oggi in versione digitale su Prime Video e YouTube , noleggiabile o acquistabile rispettivamente al prezzo di 14,99€ o 19,99€: si tratta del primo passo del film con Milly Alcock sulle varie piattaforme, in attesa dell'arrivo in streaming.

Il nuovo DC Universe non si fermerà

I pessimi risultati ottenuti da Supergirl nelle sale cinematografiche non determineranno uno stop per il percorso del nuovo DC Universe creato da James Gunn, come spiegato qualche tempo fa da Peter Safran.

"Anche se Supergirl non ha soddisfatto le nostre aspettative al botteghino, rappresenta solo una componente di una strategia più ampia e a lungo termine per DC Studios, nella quale continuiamo ad avere fiducia", ha detto Safran.

Nel frattempo, Warner Bros. ha pubblicato un'anteprima di oltre otto minuti di Supergirl, che trovate qui sopra.