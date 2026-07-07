Supergirl supera i 100 milioni, ma gli incassi crollano nel secondo fine settimana

In realtà la nuova pellicola del DC Universe voluto da James Gunn era già stata bollata come un flop al debutto , lo scorso 26 giugno, quando ha totalizzato circa 68 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di circa 170 milioni, a cui vanno aggiunti 120 milioni per il marketing.

Parliamo infatti di appena 9,6 milioni di dollari negli USA e 9,4 milioni all'estero: un andamento simile a quello sperimentato in passato da Joker: Folie à Deux (-81%), Morbius (-74%), The Marvels (-78%) e The Flash (-72%) , che ha fatto scendere Supergirl al quarto posto della classifica mondiale.

Gli incassi di Supergirl hanno superato i 100 milioni di dollari a livello internazionale, ma durante il secondo fine settimana si è verificato un crollo del 74%, fra i peggiori mai registrati per un film di supereroi.

Un passo falso che pesa?

Nella nostra recensione di Supergirl abbiamo definito il film con Milly Alcock deludente sotto molteplici aspetti, e gli incassi del secondo fine settimana sembrano riflettere i giudizi tutt'altro che entusiastici espressi dalla stampa internazionale.

Il punto ora è capire in che misura questa debacle inciderà sui piani futuri del DC Universe, anche se Peter Safran ha già messo le mani avanti, dichiarando che "anche se Supergirl non ha soddisfatto le nostre aspettative al botteghino, rappresenta soltanto un elemento di una strategia più ampia e a lungo termine per DC Studios, in cui continuiamo ad avere fiducia."