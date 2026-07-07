Nulla di minimamente paragonabile a In the Jungle , tuttavia, corposissima espansione che cambia diverse carte in tavola e offre al videogiocatore dalle quindici alle venti ore di divertimento aggiuntivo. Una nuova avventura a tutti gli effetti, il cui invito è virtualmente esteso a tutti. Chi ha già terminato l'esplorazione del Profondo Blu sarà intercettato dal Dr. Bacon al primo avvio del gioco. I neofiti, invece, potranno eventualmente sfruttare un salvataggio creato per l'occasione, accollandosi la responsabilità di prendere parte ad un contenuto endgame che fa pochi sconti sulla difficoltà di fondo e sull'incapacità di cogliere le citazioni in cui si esibiranno i personaggi con cui interagiranno.

Nel corso degli anni, a seguito della sua originaria pubblicazione nel 2023, il titolo ha conosciuto diversi adattamenti, piccoli DLC ed espansioni più sostanziose che hanno portato in dote nuovi personaggi, missioni, piccole attività collaterali.

Indie o non indie? Se il dibattito sulla natura intrinseca di Dave the Diver si è dilungato più del dovuto, c'è un'altra questione dove la creatura di Mintrocket ha invece generato ben pochi dubbi e incertezze, ovvero quella relativa alla sua bontà. Pubblico e critica lo hanno lodato in tutte le salse, esaltandone art design, caratterizzazione dei personaggi, varietà del gameplay.

Una giungla che ha il sapore di casa

In un villaggio sperduto, incastonato all'interno di una gigantesca giungla, stanno accadendo cose strane. Terremoti, acque inquinate, persino il corpo senza vita di un gigantesco dinosauro spiaggiato sulle rive del lago che lambisce l'accampamento. Tutta materia di studio per il Dr. Bacon e la sua assistente, la solerte Muna, entrambi determinati a venire a capo di questo insolito mistero. Da soli, tuttavia, possono combinare ben poco. Per questo hanno chiesto aiuto all'instancabile Dave, che proprio non sa dire di no, a Cobra, sempre a caccia di affari, e a Bancho, desideroso di mettersi alla prova con nuovi piatti a base di pesce d'acqua dolce.

Nonostante un incipit frammentato in fin troppe scene d'intermezzo e dialoghi, che diluiscono il ritmo e smorzano l'impulso di tuffarsi nel lago a caccia di nuove specie da pescare, bastano pochi secondi per sentirsi immediatamente a casa. Il villaggio di Utara è un habitat completamente diverso dal Profondo Blu. Eppure, si riabbraccia con tenero affetto la generosità di Dave, il cinismo di Cobra, l'ossessivo perfezionismo di Bancho.



La combriccola appena arrivata nei pressi del villaggio di Utara

In the Jungle, come l'avventura principale ha fatto a suo tempo, non punta sul colpo di scena, né su un intreccio particolarmente complesso. Il caratteristico art design, che dipinge scenari più dettagliati che mai, l'azzeccatissima colonna sonora, ispiratissima e capace di accordare diversi generi musicali, concorrono a creare un'atmosfera accogliente, familiare, rilassante. Persino quando piove, nel villaggio di Utara sembra di essere sempre in vacanza e questa percezione è ulteriormente accresciuta dai vecchi e nuovi personaggi che si alternano sullo schermo. Anche gli indigeni meno inclini ad accogliere gli stranieri celano in realtà un'innata affabilità, un'inclinazione naturale a dimostrare, prima o poi, la propria riconoscenza per le gesta di Dave e dei suoi.

Ci si ritrova presto avvinghiati alla stessa inspiegabile magia che fece la fortuna dell'avventura principale nel 2023. L'alternanza di momenti ironici ad altri più genuinamente emozionanti, la lenta scoperta delle vite degli aborigeni, il puntuale presentarsi di piccoli e grandi ostacoli da superare, fanno sì che non ci si annoi mai, che non ci si voglia mai risvegliare dal sogno lucido di una vacanza mai vissuta che si proietta attraverso lo schermo.

Ancora una volta sceneggiatori e artisti di Mintrocket hanno dato prova della loro capacità di far accomodare il giocatore in uno scenario stimolante, ma allo stesso tempo estremamente rassicurante.