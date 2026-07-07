Il televisore Hisense Mini-LED 4K da 55" è al minimo storico su Amazon

Se hai bisogno di un nuovo televisore per goderti film e videogiochi, l'Hisense Mini-LED 4K da 55" è su Amazon a 699,90 € rispetto al prezzo mediano di 799 €, permettendoti di risparmiare fino al 12%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del televisore
Come anticipato, si tratta del modello 55U8Q 2025 da 55". La tecnologia QLED Colour offre colori vibranti per un'esperienza ancora più immersiva. Il controllo preciso della retroilluminazione assicura di catturare ogni dettaglio, scuro o luminoso. Ad arricchire l'esperienza sono l'HDR, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HDR 10 e HLG per un contrasto profondo. Per quanto riguarda il gaming, potrai vivere gameplay estremamente fluidi grazie al VRR nativo a 165 Hz.
Gli altoparlanti laterali, i subwoofer posteriori e gli altoparlanti rivolti verso l'alto offrono un'esperienza audio estremamente immersiva, grazie al 4.1.2. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.