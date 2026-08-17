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Gli auricolari Sony WF-1000XM6 sono in super offerta su AliExpress: ecco le promozioni attive

Tra le offerte di AliExpress troviamo gli auricolari Sony WF-1000XM6 con cancellazione attiva del rumore. Assicurati di sfruttare i nostri codici e tutte le promo esclusive per risparmiare tantissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/08/2026
Sony WF-1000XM6

Su AliExpress sono attualmente disponibili gli auricolari Sony WF-1000XM6 a 252,08 €, ma con i codici MULTI33, ITNS33 e ITAE33 potrai risparmiare altri 33 €. Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link.

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Le offerte sono valide dal 17 al 26 agosto, ma i coupon hanno un limite di riscatto, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi ti consigliamo di consultare la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Chiamate cristalline e audio immersivo

Questi auricolari offrono una riduzione del rumore del 25% rispetto al modello precedente. Il processore Noise Cancelling HD QN3e rende l'eliminazione del rumore ancora più efficace, mentre il V2 di Sony analizza il rumore esterno in tempo reale e ancora più approfondito. Gli auricolari sono dotati anche dei cuscinetti Noise Isolation Earbud, disponibili in quattro misure per una vestibilità ottimale. Inoltre, le prestazioni sono migliorate dall'amplificatore DAC, mentre il processore integrato V2 supporta l'elaborazione a 32 bit (rispetto ai precedenti 24).

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Troviamo inoltre Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, compatibilità 360 Reality Audio, equalizzatore a 10 bande personalizzabile nell'app Sony, Sound Connect, headtracking ed effetto Background Music. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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