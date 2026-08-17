Gli auricolari Sony WF-1000XM6 sono in super offerta su AliExpress: ecco le promozioni attive

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Chiamate cristalline e audio immersivo
Questi auricolari offrono una riduzione del rumore del 25% rispetto al modello precedente. Il processore Noise Cancelling HD QN3e rende l'eliminazione del rumore ancora più efficace, mentre il V2 di Sony analizza il rumore esterno in tempo reale e ancora più approfondito. Gli auricolari sono dotati anche dei cuscinetti Noise Isolation Earbud, disponibili in quattro misure per una vestibilità ottimale. Inoltre, le prestazioni sono migliorate dall'amplificatore DAC, mentre il processore integrato V2 supporta l'elaborazione a 32 bit (rispetto ai precedenti 24).
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