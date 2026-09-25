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L'Amazon Kindle Scribe è in offerta: sconto del 47% e prezzo che cala al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Kindle Scribe fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2026
Kindle

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Kindle Scribe: l'offerta prevede uno sconto attivo del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 254,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Kindle Scribe combina le funzionalità di un lettore di ebook e quelle di un taccuino digitale, offrendo un unico dispositivo per leggere, scrivere e prendere appunti. Il modello presenta uno schermo ridisegnato con bordi bianchi uniformi e una penna premium ottimizzata, pensata per rendere la scrittura ancora più simile a quella su carta.

Ulteriori dettagli sul Kindle Scribe

Una delle funzionalità principali è Active Canvas, che permette di scrivere direttamente sulle pagine dei libri digitali. Quando si aggiunge una nota, il dispositivo crea automaticamente uno spazio dedicato, con la possibilità di espandere i margini per inserire ulteriori annotazioni oppure comprimerli per visualizzare nuovamente la pagina originale.

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Il taccuino integrato consente di prendere appunti durante le riunioni, creare liste di attività e annotare pensieri personali. Le note scritte a mano possono inoltre essere convertite in testo digitale e inviate via email, sia al proprio indirizzo sia ai propri contatti.

Il display antiriflesso da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e illuminazione frontale, permette di leggere e scrivere in diverse condizioni di luce, sia in casa sia all'aperto.

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