Prenota la tua copia per Nintendo Switch 2 di Kingdom Hearts Collection [I~III]: è in sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo di Kingdom Hearts Collection [I~III] per Switch 2: attivo uno sconto del 13% per un costo finale di 69,90€. Prenota il gioco in promo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Kingdom Hearts Collection [I~III] riunisce in un'unica collezione tre capitoli fondamentali della celebre serie di Square Enix, offrendo la possibilità di ripercorrere l'intera avventura attraverso una raccolta pensata per chi vuole scoprire o rivivere la storia di Kingdom Hearts.
Il pacchetto comprende Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, che raccoglie diversi titoli e contenuti della serie, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, accompagnato dall'espansione Re Mind
Ulteriori dettagli sul gioco
L'acquisto permette di avere a disposizione un'ampia selezione dell'universo di Kingdom Hearts attraverso un'unica collezione. Kingdom Hearts III rappresenta il capitolo principale più recente incluso nel pacchetto e permette di proseguire la storia dei protagonisti, mentre il contenuto aggiuntivo Re Mind amplia l'esperienza con nuovi elementi legati alla sua trama.
L'acquisto della collezione permette inoltre di riscattare per sempre i contenuti aggiuntivi previsti. Per la versione Nintendo Switch 2, il contenuto indicato è "Lunga notte". Se vuoi recuperare la serie in vista del quarto capitolo, questa promo per la versione Switch 2 può fare decisamente al caso tuo!