0

Prenota la tua copia per Nintendo Switch 2 di Kingdom Hearts Collection [I~III]: è in sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo di Kingdom Hearts Collection [I~III] per Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2026
Kingdom Hearts Collection [I~III]

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo di Kingdom Hearts Collection [I~III] per Switch 2: attivo uno sconto del 13% per un costo finale di 69,90€. Prenota il gioco in promo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Kingdom Hearts Collection [I~III] riunisce in un'unica collezione tre capitoli fondamentali della celebre serie di Square Enix, offrendo la possibilità di ripercorrere l'intera avventura attraverso una raccolta pensata per chi vuole scoprire o rivivere la storia di Kingdom Hearts.

Il pacchetto comprende Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, che raccoglie diversi titoli e contenuti della serie, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, accompagnato dall'espansione Re Mind

Ulteriori dettagli sul gioco

L'acquisto permette di avere a disposizione un'ampia selezione dell'universo di Kingdom Hearts attraverso un'unica collezione. Kingdom Hearts III rappresenta il capitolo principale più recente incluso nel pacchetto e permette di proseguire la storia dei protagonisti, mentre il contenuto aggiuntivo Re Mind amplia l'esperienza con nuovi elementi legati alla sua trama.

61Rphyhic4L Ac Sl1500 1

L'acquisto della collezione permette inoltre di riscattare per sempre i contenuti aggiuntivi previsti. Per la versione Nintendo Switch 2, il contenuto indicato è "Lunga notte". Se vuoi recuperare la serie in vista del quarto capitolo, questa promo per la versione Switch 2 può fare decisamente al caso tuo!

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Prenota la tua copia per Nintendo Switch 2 di Kingdom Hearts Collection [I~III]: è in sconto su Amazon