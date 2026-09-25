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Il controller DualSense Gray Camouflage per PS5 costa 10 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller DualSense Gray Camouflage per PS5 a prezzo leggermente scontato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/09/2026
DualSense Gray Camouflage

Su Amazon è attualmente disponibile il controller DualSense Gray Camouflage per PS5 a 64,99 € rispetto al prezzo consigliato di 74,99 €, quindi si tratta di un piccolo sconto. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le classiche caratteristiche del DualSense in un colore particolare

Questo controller presenta una colorazione grigia particolare. Ovviamente le specifiche tecniche restano invariate: potrai sfruttare il feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici.

DualSense Gray Camouflage
DualSense Gray Camouflage

Con i trigger adattivi, infatti, l'esperienza è ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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