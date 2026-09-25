Nintendo ottiene 4,5 milioni di dollari di risarcimento in una causa per pirateria contro un utente di Reddit

Come riportato dalla testata Aftermath, il tribunale ha emesso una sentenza in contumacia , poiché Williams non ha risposto alla citazione in giudizio. In base al provvedimento, l'imputato è ora obbligato a disabilitare l'accesso a tutti i negozi online sotto il suo controllo che mettevano a disposizione del pubblico dei giochi piratati per Nintendo Switch.

Una sentenza dura

La sentenza impone inoltre a Williams la chiusura di qualsiasi account social collegato alla pirateria e gli vieta formalmente di distribuire, pubblicizzare, vendere o caricare hardware e software a marchio Nintendo.

Mario guarda un mondo pieno di pirati

L'azione legale, avviata da Nintendo of America nel marzo 2024 e formalizzata a giugno, si è conclusa con la quantificazione dei danni nel mese di ottobre. Nei documenti presentati, l'azienda ha affermato che "è stata, e continua a essere, danneggiata come conseguenza diretta e prossima della condotta di Williams", riferendosi in particolare alla pirateria dei giochi per Switch, alla promozione della loro distribuzione online e al traffico di software per eludere i sistemi di sicurezza.

"Queste attività", si legge nei documenti legali, "hanno danneggiato in modo sostanziale l'attività complessiva e i diritti di proprietà intellettuale di NOA, nonché l'attività e i diritti di proprietà intellettuale dei partner di sviluppo e pubblicazione di NOA, e hanno inoltre causato danni ai molti artisti, progettisti di giochi, programmatori e altri la cui sussistenza dipende dalla vendita di prodotti Nintendo autorizzati".

La vittoria in tribunale negli Stati Uniti si inserisce in una più ampia strategia legale dell'azienda contro la pirateria a livello globale. All'inizio del mese, infatti, il tribunale distrettuale dell'Aia, nei Paesi Bassi, ha stabilito l'illegalità della vendita di kit di modding per Switch, dispositivi (come la cartuccia MIG Switch) che consentono agli utenti di aggirare le protezioni e avviare copie non autorizzate dei giochi. Di conseguenza, la vendita di questi prodotti è ora vietata in Europa.

Commentando le recenti operazioni a tutela delle sue proprietà intellettuale, l'azienda ha dichiarato: "Nintendo promuove e incoraggia lo sviluppo di giochi e la creatività, e sostiene fermamente gli sviluppatori di giochi che creano legittimamente giochi nuovi e innovativi".

La società ha infine diffuso un avviso rivolto alla propria utenza: "Il messaggio di Nintendo ai giocatori è di evitare l'acquisto o l'uso di dispositivi di elusione, software di elusione o copie non autorizzate di videogiochi, poiché ciò aumenta il rischio di interferire con le funzionalità e l'esperienza fornite dalle console, dai videogiochi e dai sistemi autentici di Nintendo".