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Shadow of Mordor e Shadow of War arrivano su Nintendo Switch 2: data e trailer

Shadow of Mordor e Shadow of War sono in arrivo anche in versione Nintendo Switch 2. Vediamo la data di uscita e i trailer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Shadow of Mordor

Aspyr ha annunciato Middle-earth: Shadow Bundle per Switch 2, una raccolta che include Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition e Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition.

Vediamo tutti i dettagli.

I dettagli su Middle-earth: Shadow Bundle per Switch 2

La data di uscita è fissata per il 30 settembre. I pre-order sono già aperti al prezzo promozionale di 34,99 dollari, grazie a uno sconto di lancio del 50% rispetto al prezzo di listino di 69,99 dollari. Entrambi i titoli saranno acquistabili anche singolarmente, rispettivamente a $19.99 e $49.99.

In precedenza, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition e Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition sono stati pubblicati su PlayStation 4, Xbox One e PC. Middle-earth: Shadow of Mordor è inoltre disponibile su PlayStation 3 e Xbox 360.

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