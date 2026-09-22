GTA 6 ruberà giocatori a Rainbow Six Siege: il director promette che chi rimarrà sarà trattato come "re e regine"

Le parole di Ubisoft

"Ci attende un lancio imponente con GTA", ha riconosciuto Joshua Mills, creative director del longevo Rainbow Six Siege di Ubisoft, ai microfoni di The Game Business.

"Non importa di quale genere ti occupi: subirai un colpo quando uscirà", ha proseguito Mills. "La gente ci giocherà e poi tornerà. Diavolo, ci giocheremo tutti quanti. Si tratta di essere intelligenti con le proprie aspettative, in modo da mantenere allineati il team e il HQ. Se la squadra vede calare il numero di giocatori, può andare in ansia, ma in genere si tratta di un fenomeno temporaneo."

"La nostra regola d'oro è trattare i giocatori che rimangono come re e regine", ha concluso Mills. "Non ce ne andiamo in vacanza solo perché un concorrente sta ingrossando il mercato. Raddoppiamo gli sforzi e premiamo chi sceglie di trascorrere il proprio tempo prezioso con noi. Curiosamente, la Season Four uscirà proprio in quel periodo. Questo rimescolerà le carte in tavola nel gioco in diversi modi. In realtà abbiamo tenuto da parte alcune sorprese non ancora annunciate per fare il botto."

Cosa ne pensate? Giocherete altro oltre a GTA 6 in quel periodo?