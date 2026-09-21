Key West sarà presente nella mappa di GTA 6? Molti se lo chiedono

Molti utenti si stanno chiedendo se Key West sarà presente nella mappa di GTA 6, visto che ad oggi Rockstar Games non ha confermato né smentito l'inclusione della celebre località californiana (o, meglio, della sua versione fittizia) all'interno del gioco.

La città, situata all'estremità occidentale delle Florida Keys, si pone come il centro abitato più meridionale degli Stati Uniti ed è una delle destinazioni turistiche più conosciute della Florida, dunque una sua trasposizione digitale sembrerebbe quasi doverosa per un progetto tanto ambizioso.

Confrontando alcuni dei materiali trafugati negli ultimi mesi è emersa la teoria secondo cui gli sviluppatori avessero inizialmente previsto l'introduzione di Key West ma abbiano poi rimosso la città, che costituisce in teoria la parte più importante delle Keys.

Pesa anche il confronto con Grand Theft Auto IV, che nella sua mappa includeva la porzione di New York corrispondente al New Jersey: un eventuale approccio più "conservativo" da parte di GTA 6 potrebbe apparire quantomeno bizzarro, da questo punto di vista.