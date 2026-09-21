Clive Barker's Hellraiser: Revival si mostra su Nintendo Switch 2

Clive Barker's Hellraiser: Revival è stato mostrato in azione su Nintendo Switch 2 nel trailer dedicato alle prenotazioni, che rivela come da tradizione i bonus in-game che è possibile ricevere laddove si effettui il preorder del gioco.
Stando alle sequenze del video, sembra che gli sviluppatori abbiano utilizzato tutte le tecnologie a disposizione della nuova console ibrida giapponese per fare in modo di offrire una presentazione visiva all'altezza delle altre piattaforme, o almeno è questa la sensazione.
In effetti i ragazzi di Saber Interactive hanno una certa esperienza con le conversioni complesse, avendo portato sull'originale Nintendo Switch alcuni giochi di un certo spessore tecnico, dunque siamo fiduciosi che anche in questo caso sia stato fatto un buon lavoro.
Per il resto, il trailer si pone come un'efficace sintesi di ciò che questa esperienza promette: atmosfere da incubo, scenari terrificanti e un'immaginario fra i più iconici per quanto concerne le produzioni horror, che negli anni ha conquistato milioni di persone.
Orrore al cubo
Di recente abbiamo dato un'occhiata al gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival grazie alla demo pubblicata da poco su Steam, e sembra che l'esperienza confezionata da Saber Interactive punti a unire diversi elementi, dagli enigmi all'azione.
Anche in questo nuovo video è possibile vedere come il protagonista dell'avventura utilizzi la Configurazione del Lamento per risolvere i puzzle ambientali, ricorrendo però anche a diverse armi convenzionali per difendersi dai Cenobiti e dalle tante insidie presenti all'interno delle ambientazioni del gioco.