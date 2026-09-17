La demo di Clive Barker's Hellraiser: Revival è disponibile e online c'è un trailer brutale per festeggiare

È da oggi scaricabile su Steam la demo di Clive Barker's Hellraiser: Revival , che permette ai giocatori di addentrarsi nell'inquietante scenario del Labirinto e di misurarsi con la Scarlet Church , la setta che ha messo le mani sulla Genesis Configuration, l'enigmatico puzzle box al centro della trama. Se siete a caccia di orrore e brutalità, è la demo che fa per voi.

Dettagli della demo e trailer

La demo introduce i personaggi principali della storia e le loro trame, mentre si esplora un mondo in continua mutazione, fatto di incubi che cambiano forma al passaggio del giocatore. Si potranno inoltre sperimentare le meccaniche base di combattimento, crafting e risoluzione di enigmi, una sorta di allenamento in vista dell'esperienza completa che arriverà al lancio.

Ad accompagnare l'uscita della demo è arrivato anche un nuovo trailer, intitolato Scarlet Church, che si apre con un'affermazione tanto cupa quanto programmatica: l'esperienza umana è una menzogna, e solo il dolore e il piacere rivelano la vera natura del mondo. Un patto con la Scarlet Church sembra inevitabile, perché i suoi adepti riconoscono chi porta addosso l'odore del Labirinto.

Tra le minacce che popolano questo nuovo capitolo dello storico franchise horror, spicca ovviamente Pinhead, doppiato ancora una volta dallo storico interprete Doug Bradley, ma anche Marlowe, il capo della Scarlet Church, a capo di un esercito di sacerdoti corrotti, deviati e adepti. Marlowe è alla ricerca della Genesis Configuration per i propri, oscuri scopi, e la sua chiesa recluta chiunque sia abbastanza audace, o abbastanza incosciente, da desiderare i doni blasfemi dell'Inferno. Del resto, a caval donato...

Per il resto, vi ricordiamo che Clive Barker's Hellraiser: Revival sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.