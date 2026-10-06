I giochi di PS Plus Essential per PS4 e PS5 di ottobre sono disponibili da oggi

Oggi è il primo martedì di ottobre: questo significa che i giochi di PS Plus Essential di Sony, per PlayStation 4 e PlayStation 5, sono disponibili per tutti gli abbonati.
Ricordiamo quali sono e il funzionamento di PS Plus.
I giochi di PS Plus Essential di ottobre 2026
Il primo dei titoli del mese è EA Sports F1 25. Si tratta ovviamente del gioco di guida della Formula Uno di EA Sports, un titolo ricco di contenuti e molto solido, sebbene non proponga un salto qualitativo enorme a livello tecnico rispetto al capitolo dell'anno precedente. Come potete ascoltare e vedere nella nostra video recensione, si tratta però di un gioco molto interessante, soprattutto se provato senza costi aggiuntivi tramite PS Plus.
Hunt: Showdown 1896 è un gioco survival ad ambientazione western nel quale orde di zombie e mostri di varia natura cercano di farci a pezzi. Nelle ampie mappe è necessario recuperare più bottino possibile, facendo attenzione anche agli altri giocatori, e poi sopravvivere fino all'estrazione.
Earth Defense Force: World Brothers 2, l'unico gioco disponibile anche per PS4 oltre che per PS5, ci vede nei panni di difensori della terra mentre combattiamo insetti giganti, alieni, UFO e non solo. Ci sono oltre cento personaggi e una campagna molto lunga con cinque livelli di difficoltà e oltre seicento armi e accessori. Rispetto alla saga principale, questo spin-off ci propone uno stile grafico in voxel, più arcade e colorato.
Come funziona PS Plus
Se avete dubbi su come accedere a questi giochi, sappiate che va bene qualsiasi livello di abbonamento di PS Plus. Ce ne sono tre: Essential, Extra e Premium, in ordine di "livello". I giochi di questa notizia fanno parte del livello più basso, Essential, ma se siete abbonati a quelli di livello più elevato - Extra o Premium - avete anche tutti i benefici dei livelli inferiori.
I giochi di PS Plus Essential - una volta aggiunti alla vostra libreria tramite la console, l'app mobile PS App o tramite il PS Store aperto su browser - saranno vostri per sempre, fintanto che siete abbonati. Se cancellate l'abbonamento, non potete più usare i titoli, ma una volta riabbonati torneranno a disposizione.
Segnaliamo infine che i giochi che saranno rimossi da PS Plus a ottobre includono grandi nomi.