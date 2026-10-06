I giochi di PS Plus Essential per PS4 e PS5 di ottobre sono disponibili da oggi

Ricordiamo quali sono e il funzionamento di PS Plus .

Oggi è il primo martedì di ottobre: questo significa che i giochi di PS Plus Essential di Sony , per PlayStation 4 e PlayStation 5, sono disponibili per tutti gli abbonati.

I giochi di PS Plus Essential di ottobre 2026

Il primo dei titoli del mese è EA Sports F1 25. Si tratta ovviamente del gioco di guida della Formula Uno di EA Sports, un titolo ricco di contenuti e molto solido, sebbene non proponga un salto qualitativo enorme a livello tecnico rispetto al capitolo dell'anno precedente. Come potete ascoltare e vedere nella nostra video recensione, si tratta però di un gioco molto interessante, soprattutto se provato senza costi aggiuntivi tramite PS Plus.

Hunt: Showdown 1896 è un gioco survival ad ambientazione western nel quale orde di zombie e mostri di varia natura cercano di farci a pezzi. Nelle ampie mappe è necessario recuperare più bottino possibile, facendo attenzione anche agli altri giocatori, e poi sopravvivere fino all'estrazione.

Earth Defense Force: World Brothers 2, l'unico gioco disponibile anche per PS4 oltre che per PS5, ci vede nei panni di difensori della terra mentre combattiamo insetti giganti, alieni, UFO e non solo. Ci sono oltre cento personaggi e una campagna molto lunga con cinque livelli di difficoltà e oltre seicento armi e accessori. Rispetto alla saga principale, questo spin-off ci propone uno stile grafico in voxel, più arcade e colorato.