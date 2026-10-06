Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

La Festa delle Offerte Prime Amazon 2026 torna il 6 e 7 ottobre con 48 ore di promozioni riservate agli abbonati Prime. L'evento prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte del 6 ottobre e coinvolgerà centinaia di migliaia di prodotti appartenenti a categorie molto diverse, dalla tecnologia alla casa, passando per videogiochi, elettronica, giocattoli e cura della persona.

In questa pagina raccoglieremo le offerte Amazon più interessanti del 6 e 7 ottobre, aggiornandola durante entrambe le giornate. Non inseriremo automaticamente qualsiasi prodotto scontato: la selezione terrà conto del prezzo effettivo, dello storico recente, della qualità del prodotto e della convenienza rispetto alle alternative disponibili. La pagina sarà aggiornata continuamente durante la Festa delle Offerte Prime, quindi consigliamo di salvarla tra i preferiti e tornare a controllarla nel corso delle due giornate.