Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

La Festa delle Offerte Prime Amazon 2026 torna il 6 e 7 ottobre con 48 ore di promozioni riservate agli abbonati Prime. L'evento prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte del 6 ottobre e coinvolgerà centinaia di migliaia di prodotti appartenenti a categorie molto diverse, dalla tecnologia alla casa, passando per videogiochi, elettronica, giocattoli e cura della persona.
In questa pagina raccoglieremo le offerte Amazon più interessanti del 6 e 7 ottobre, aggiornandola durante entrambe le giornate. Non inseriremo automaticamente qualsiasi prodotto scontato: la selezione terrà conto del prezzo effettivo, dello storico recente, della qualità del prodotto e della convenienza rispetto alle alternative disponibili. La pagina sarà aggiornata continuamente durante la Festa delle Offerte Prime, quindi consigliamo di salvarla tra i preferiti e tornare a controllarla nel corso delle due giornate.
Le migliori offerte della Festa delle Offerte Prime Amazon 2026
Qui trovate la nostra selezione delle promozioni più interessanti disponibili in questo momento.
Offerte videogiochi, console e accessori gaming
In questa sezione raccoglieremo le migliori promozioni dedicate a PS5, Nintendo Switch 2, Xbox, videogiochi, controller e accessori gaming.
Videogiochi
Accessori
Offerte PC, monitor, SSD e periferiche
Monitor gaming, SSD NVMe, notebook, mouse, tastiere, cuffie e altri prodotti dedicati al mondo PC saranno raccolti qui, dando priorità alle offerte con una riduzione di prezzo realmente significativa.
Offerte TV, smartphone e tecnologia
Dagli smartphone ai televisori OLED e Mini LED, passando per tablet, smartwatch, cuffie Bluetooth, power bank e altri dispositivi: qui troverete le occasioni tech più interessanti emerse durante l'evento.
Cuffie
TV
Smartphone
Offerte Amazon: Echo, Fire TV, Kindle, Ring e Blink
Amazon ha anticipato parte delle promozioni sui propri dispositivi già dal 29 settembre, coinvolgendo prodotti come Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero.
Offerte LEGO, giochi e collezionabili
La Festa delle Offerte Prime coinvolge anche giocattoli e prodotti LEGO, una categoria che terremo particolarmente sotto controllo durante entrambe le giornate. Amazon ha già indicato LEGO tra i marchi coinvolti nelle promozioni dell'evento.
Come scegliamo le offerte
Uno sconto percentuale elevato non significa automaticamente che un prodotto sia un buon affare. Durante la Festa delle Offerte Prime controlleremo il prezzo proposto, il suo andamento recente e il rapporto qualità/prezzo, dando maggiore spazio ai prodotti che raggiungono prezzi particolarmente bassi o che risultano realmente convenienti rispetto alle alternative.
Quando indicheremo un prodotto come minimo storico o utilizzeremo definizioni simili, lo faremo dopo averne verificato l'andamento del prezzo. Disponibilità e prezzi possono comunque cambiare rapidamente durante l'evento.
Quando inizia e quando finisce la Festa delle Offerte Prime?
La Festa delle Offerte Prime 2026 si svolgerà martedì 6 e mercoledì 7 ottobre ed è riservata ai clienti Amazon Prime. Amazon ha annunciato 48 ore di promozioni, con partenza alle 00:01 del 6 ottobre.
Alcune offerte sono già disponibili prima dell'inizio ufficiale: oltre ai dispositivi Amazon, nelle settimane precedenti sono state attivate promozioni su eBook Kindle e prodotti dei marchi Amazon.
Continueremo ad aggiornare questa pagina per tutta la durata dell'evento, aggiungendo le offerte migliori e rimuovendo quelle terminate o che non risultano più convenienti.