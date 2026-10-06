Watch Dogs sarebbe pronto a tornare, nella prima metà del 2027

Ammettiamolo, Watch Dogs non è mai riuscito a colpire del tutto la critica e il pubblico mondiale. Dopo il terzo capitolo - Legion - Ubisoft pare aver deciso di mettere uno stop alla serie... o così pensavamo. Già a inizio anno Tom Henderson aveva indicato che Ubisoft era al lavoro su una versione Director's Cut di Watch Dogs Legion, ma ora ci sono nuovi dettagli tramite le pagine di Insider Gaming.

Watch Dogs Legion tornerebbe con una Director's Cut Watch Dogs Legion, per chi non lo conoscesse, ci mette al centro di una Londra futuristica nella quale tutti sono sotto sorveglianza e il nostro compito è ribellarci. Non c'è un solo protagonista, ma l'intera popolazione della città potrà aiutarci, se attirata dalla nostra parte. Possiamo prendere il controllo di quasi tutti e aggiungerli a un piccolo esercito di personaggi da controllare, tutti con le proprie unicità. L'idea era interessante, ma non ha colpito i giocatori, tuttavia Ubisoft vuole riprovarci con una versione "Director's Cut" secondo Insider Gaming. Forse, se a questo giro il gioco dovesse avere successo, è possibile che la compagnia francese riconsideri l'idea di realizzare un altro titolo della saga. Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha detto che non ci si deve aspettare che Watch Dogs diventi parte di una specifica Creative House della compagnia, per il momento, "prima che sia potenzialmente ricreato". In altre parole, sembra che per ora la Director's Cut di Legion è tutto quello che ci si possa aspettare.