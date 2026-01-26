La serie di Watch Dogs è "completamente morta"? Il regista del film non ne è convinto

Come riportato ieri, il noto leaker Tom Henderson ha riferito che Ubisoft considera "completamente morta" la serie di Watch Dogs, alla luce delle vendite deludenti dell'ultimo capitolo della saga, Watch Dogs Legion, pubblicato oltre cinque anni fa.

Stando alle fonti di Henderson non sarebbero previsti al momento nuovi episodi di Watch Dogs, anche se in realtà la proprietà intellettuale è ancora attiva per via della produzione del film diretto da Mathieu Turi, che non è stata interrotta e procede senza apparenti problemi.

Proprio Turi ha pubblicato un post ironico su X in risposta ai rumor secondo cui la serie di Watch Dogs sarebbe completamente morta, chiedendo se lo sia davvero appunto alla luce del fatto che ne stanno girando un film.

A tal proposito, di recente l'attore Tom Blyth ha parlato di come la riduzione cinematografica non sia uguale al gioco, pur senza scendere nei dettagli di quelle che saranno le effettive differenze.