Pragmata e Resident Evil Requiem sono i giochi più attesi da Famitsu

Pragmata e Resident Evil Requiem sono i giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese Famitsu, e se la prima posizione non è cambiata, il secondo posto ha visto un importante avvicendamento.

Il nuovo capitolo della serie survival horror targata Capcom ha infatti superato Pokémon Pokopia, ora terzo, mentre la top six viene in questo caso completata da ben tre differenti versioni di Dragon Quest 7 Reimagined, il remake del classico Square Enix.

[PS5] Pragmata - 546 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 477 voti [NS2] Pokémon Pokopia - 382 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 355 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 323 voti [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 281 voti [PS5] Persona 4 Revival - 239 voti [NS2] Mario Tennis Fever - 228 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 186 voti [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 148 voti

Dopodiché la classifica dei most wanted di Famitsu continua con un altro paio di remake, Persona 4 Revival e Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, rispettivamente settimo e decimo, ma anche con Mario Tennis Fever e Tomodachi Life: Living the Dream.