Pokémon Pokopia conquista la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia ha debuttato in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, ed è riuscito a ottenere questo risultato sulla base delle sole prenotazioni, visto che il suo lancio è fissato al 5 marzo.

Al secondo posto troviamo il conveniente Resident Evil Generation Pack, una raccolta che include in un'unica soluzione il nuovo Resident Evil Requiem nonché Resident Evil Village e Resident Evil 7 biohazard, il tutto per soli 99,99€: davvero un affare da non perdere per chi vuole recuperare questi tre capitoli in un sol colpo.

A proposito della serie survival horror di Capcom, Resident Evil Requiem completa il podio e viene seguito questa settimana da Fallout 4 e Mario Tennis Fever. Da notare infine la sesta posizione di WWE 2K26 con i preorder della Monday Night War Edition.