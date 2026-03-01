0

Pokémon Pokopia conquista la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Forte delle sole prenotazioni, Pokémon Pokopia è riuscito a debuttare in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2: vediamo la top 10 completa.

I personaggi di Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia ha debuttato in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, ed è riuscito a ottenere questo risultato sulla base delle sole prenotazioni, visto che il suo lancio è fissato al 5 marzo.

Al secondo posto troviamo il conveniente Resident Evil Generation Pack, una raccolta che include in un'unica soluzione il nuovo Resident Evil Requiem nonché Resident Evil Village e Resident Evil 7 biohazard, il tutto per soli 99,99€: davvero un affare da non perdere per chi vuole recuperare questi tre capitoli in un sol colpo.

  1. Pokémon Pokopia
  2. Resident Evil Generation Pack
  3. Resident Evil Requiem
  4. Fallout 4
  5. Mario Tennis Fever
  6. WWE 2K26 Monday Night War Edition
  7. Resident Evil Requiem Deluxe Edition
  8. Leggende Pokémon: Z-A
  9. Donkey Kong Bananza
  10. Mario Kart World
Pokémon Pokopia, abbiamo provato il nuovo builder ambientato nel mondo dei Pokémon Pokémon Pokopia, abbiamo provato il nuovo builder ambientato nel mondo dei Pokémon

A proposito della serie survival horror di Capcom, Resident Evil Requiem completa il podio e viene seguito questa settimana da Fallout 4 e Mario Tennis Fever. Da notare infine la sesta posizione di WWE 2K26 con i preorder della Monday Night War Edition.

La classifica dei giochi solo in digitale

La notizia che Fallout 4 per Nintendo Switch 2 riceverà il supporto al DLSS e miglioramenti alla stabilità con un update ha probabilmente spinto le vendite del gioco, che occupa al momento la prima posizione della classifica dedicata ai titoli disponibili nel solo formato digitale.

  1. Fallout 4: Anniversary Edition
  2. The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition
  3. Balatro
  4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  5. Marvel Cosmic Invasion
  6. Red Dead Redemption
  7. No Man's Sky
  8. Dispatch
  9. Hades 2
  10. Stardew Valley

he Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition è invece secondo, con l'appena lanciata edizione Nintendo Switch 2 di Balatro in terza posizione e due tie-in a completare la top five: parliamo rispettivamente di Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate e Marvel Cosmic Invasion.

