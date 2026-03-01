Pokémon Pokopia conquista la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia ha debuttato in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, ed è riuscito a ottenere questo risultato sulla base delle sole prenotazioni, visto che il suo lancio è fissato al 5 marzo.
Al secondo posto troviamo il conveniente Resident Evil Generation Pack, una raccolta che include in un'unica soluzione il nuovo Resident Evil Requiem nonché Resident Evil Village e Resident Evil 7 biohazard, il tutto per soli 99,99€: davvero un affare da non perdere per chi vuole recuperare questi tre capitoli in un sol colpo.
- Pokémon Pokopia
- Resident Evil Generation Pack
- Resident Evil Requiem
- Fallout 4
- Mario Tennis Fever
- WWE 2K26 Monday Night War Edition
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition
- Leggende Pokémon: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart World
A proposito della serie survival horror di Capcom, Resident Evil Requiem completa il podio e viene seguito questa settimana da Fallout 4 e Mario Tennis Fever. Da notare infine la sesta posizione di WWE 2K26 con i preorder della Monday Night War Edition.
La classifica dei giochi solo in digitale
La notizia che Fallout 4 per Nintendo Switch 2 riceverà il supporto al DLSS e miglioramenti alla stabilità con un update ha probabilmente spinto le vendite del gioco, che occupa al momento la prima posizione della classifica dedicata ai titoli disponibili nel solo formato digitale.
- Fallout 4: Anniversary Edition
- The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition
- Balatro
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Marvel Cosmic Invasion
- Red Dead Redemption
- No Man's Sky
- Dispatch
- Hades 2
- Stardew Valley
The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition è invece secondo, con l'appena lanciata edizione Nintendo Switch 2 di Balatro in terza posizione e due tie-in a completare la top five: parliamo rispettivamente di Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate e Marvel Cosmic Invasion.