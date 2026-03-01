Thymesia è un soulslike tutto da scoprire: su Instant Gaming è disponibile ad un prezzo molto competitivo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su Thymesia che viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'86 % per un costo totale e finale d'acquisto di 4,22€ (IVA inclusa) . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Thymesia è un action RPG oscuro e impegnativo sviluppato da OverBorder Studio e pubblicato da Team17. Si tratta di un soulslike che, però, a differenza di altri esponenti della stessa categoria, registra una durata inferiore rispetto alla media per il genere. Questa longevità "ridotta" potrebbe rappresentare un limite per qualcuno ma, comunque, ci sentiamo di consigliare di intraprendere l'esperienza.

Ulteriori dettagli sul gioco

I giocatori vestono i panni di Corvus, un misterioso guerriero coperto da un mantello di piume e una maschera da medico della peste. Il suo compito è salvare un regno devastato da una terribile epidemia, dove l'alchimia è stata usata in modo incontrollato, portando alla rovina. Le strade sono ora infestate da mostri mutanti e abitanti contagiati, trasformati in creature aggressive e deformi.

I combattimenti sono tecnici, veloci e punitivi, richiedendo precisione, strategia e padronanza delle abilità. Atmosfera cupa, ambientazioni decadenti e una narrazione frammentata contribuiscono a creare un'esperienza intensa e immersiva. Qui la nostra recensione.