Assassin's Creed Hexe: alcuni nuovi dettagli e un periodo di uscita emergono da un leak

Alcuni nuovi dettagli su Assassin's Creed: Hexe sono emersi da alcune testimonianze del noto giornalista/insider Tom Henderson, con elementi anche piuttosto sorprendenti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/02/2026
Un'immagine dal trailer di Assassin's Creed Hexe
Il noto giornalista Tom Henderson è tornato a parlare di recente di Assassin's Creed Hexe, il nuovo capitolo della celebre serie in sviluppo presso Ubisoft, riferendo alcuni nuovi dettagli e anche un periodo di uscita previsto per il gioco.

Si tratta di pochi accenni effettuati durante il podcast ufficiale del sito Insider-Gaming fondato dal medesimo Henderson, in una puntata incentrata soprattutto sulle voci sul presunto allontanamento dal PC da parte di Sony, ma sono comunque dettagli interessanti per un gioco particolarmente atteso.

Di recente, peraltro, si è tornati a parlare di Hexe in seguito al cambio di creative director che ha portato a qualche dubbio sullo stato di salute del progetto, cosa che però sembra non preoccupare Henderson.

Un paio di dettagli sorprendenti

Secondo la fonte in questione, il cambio al vertice del progetto non è indice di problemi nello sviluppo, considerando che Assassin's Creed Hexe si sta confermando come il gioco più importante in Ubisoft e quello su cui gli sviluppatori stanno puntando maggiormente in termini qualitativi.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, secondo Henderson sarebbe al momento stabilito per l'autunno del 2027, dunque siamo ancora decisamente lontani dal lancio: si parla di "holiday 2027" per la precisione, ovvero il periodo pre-natalizio del prossimo anno.

Il narrative director di Assassin's Creed Hexe chiarisce il ruolo di Christopher Grilli Il narrative director di Assassin's Creed Hexe chiarisce il ruolo di Christopher Grilli

Per quanto riguarda altri dettagli emersi, sembra che Ubisoft stia rielaborando profondamente il sistema di combattimento e molte mosse acrobatiche, introducendo probabilmente un nuovo stile di movimento e scontro.

A questo proposito, pare che Ubisoft abbia "assunto un contorsionista" per fare delle riprese in motion capture, cosa che fa pensare a movimenti alquanto inediti e più dinamici rispetto a prima.

Un dettaglio della storia sul ritorno di un personaggio molto noto potrebbe inoltre rappresentare uno spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue se non volete avere anticipazioni, sebbene si tratti di un'informazione che lo stesso Henderson non sa dire se ancora affidabile o meno.

Pare che Ezio Auditore debba ricomparire a un certo punto della storia, per aiutare il personaggio principale (che dovrebbe essere una protagonista femminile) a imparare la via degli Assassini, ma non è chiaro se questo elemento sia ancora previsto.

